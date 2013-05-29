أمريكا تدعو حزب الله للانسحاب من سوريا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة حزب الله اللبنانية إلى سحب مقاتليها من سوريا على الفور وقالت إن مشاركتهم في الصراع إلى جانب الرئيس بشار الأسد تشير إلى توسيع خطير للحرب.

وأدانت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي إعلان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مؤخراً أن مقاتليه موجودون في سوريا وتعهده بمواصلة الحرب حتى نهاية "هذا الطريق".

وقالت ساكي "هذا تصعيد غير مقبول وخطير للغاية. "نطالب بأن يسحب حزب الله مقاتليه من سوريا على الفور".

وبدأ العنف يمتد بشكل متزايد من سوريا إلى لبنان وخاصة مدينة طرابلس الشمالية.

وتهدد مشاركة حزب الله في معركة في بلدة القصير السورية على الحدود اللبنانية بجر لبنان إلى الصراع الذي يخيم عليه بشكل متزايد العنف الطائفي بين السنة والشيعة.

وقال نصر الله إن سوريا ولبنان يواجهان تهديدا من المتشددين الإسلاميين السنة اعتبره مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لخدمة مصالح إسرائيل في المنطقة.

وأدانت ساكي قتل ثلاثة جنود لبنانيين عند نقطة تفتيش عسكرية في وادي البقاع بشرق لبنان. وفر المهاجمون باتجاه الحدود السورية لكن لم يتضح من نفذ الهجوم.

وقالت "ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن تقارير عن حوادث أمنية عديدة عبر الحدود في الأيام الماضية".

ورداً على سؤال عما ستفعله الولايات المتحدة إذا لم ينسحب حزب الله قالت ساكي إن واشنطن تسعى لحلول دبلوماسية لكن أيضاً "نواصل زيادة وتكثيف مساعداتنا ودعمنا للمعارضة (السورية)".

وأضافت أن ويندي شيرمان وكيلة وزير الخارجية وبيث جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني سيسافران إلى جنيف قريباً للاجتماع مع دبلوماسيين من روسيا والأمم المتحدة والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا.

وتجنب الرئيس الأمريكي باراك اوباما مشاركة الولايات المتحدة في الصراع الذي أدى إلى مقتل 80 ألف شخص رغم أنه أبقى جميع الخيارات مطروحة.