لافتة قطرية تثير موجة غضب واسعة في تونس (صورة)

أثارت لافتة لجمع التبرعات عُلقت في عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، استياء كبيرًا لدى التونسيين بسبب مضمونها الذي اعتُبر مسيئًا لتونس.

ونشرت مؤسسة قطر الخيرية، في إطار حملتها “تحت الصفر” لجمع تبرعات للمحتاجين في فصل الشتاء، صورة امرأة وسط الثلوج مصحوبة بعبارة “بمئة ريال قطري تمنح الدفء لتونس”.

وسارعت المؤسسة القطرية لإزالة اللافتة بعد أن ندد نشطاء تونسيون بها من خلال سيل من التدوينات عبر موقع “فيسبوك”، واسع الانتشار في تونس.

وقال المدون أمين العوني إنّ “الجمعية القطرية لم تقم بالتنسيق مع السلطات التونسية قبل نشر لافتة تمس من كرامة التونسيين، والحادثة لن تنتهي بإزالتها”.

من جهته، اعتبر الناشط المدني سامي العلوي أن “المواطن التونسي أصبح مستباحًا وصار وضعه الاقتصادي يستجلب عطف المتبرعين، وهوآخرفصول التعاسة والهوان”.