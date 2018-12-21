“بوينغ” تبرم صفقة مع السعودية لشراء 30 طائرة

المصدر: ا ف ب

أبرمت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات صفقة تقضي بشراء 30 طائرة، لشركة”فلاي اي ديل” التابعة للخطوط السعودية، وأخرى مع شركة “غرين إير” النيجيرية لشراء 50 طائرة، بقيمة إجمالية تبلغ 9,3 مليار دولار.

ورحّبت الشركة الأمريكية بالاتفاق الموقّع مع الشركة النيجيرية، الذي يتضمّن خيار شراء 50 طائرة إضافية، وقالت إنه الأكبر الموقّع في إفريقيا حتى تاريخه.

وينص الاتفاق على شراء الشركتين النيجيرية والسعودية طائرات 737 ماكس ذات الممر الواحد.

وأعلنت بوينغ، في بيان، أنه “في حين تشغّل “فلاي اي ديل” طائرات إيرباص جديدة من طراز إيه-320، تقول الشركة إنها اختارت للمستقبل طائرات 737 ماكس”.

وأشارت الشركة إلى أنها تجهّز شركات الطيران السعودية منذ 1945، وإن طائرتها من طراز دي سي 3 “أطلقت قطاع النقل الجوي التجاري في المملكة”.

وشركة “فلاي اي ديل” تابعة للمؤسسة العامة “الخطوط السعودية”، وتسيّر رحلات داخلية في المملكة.

ونقلت بوينغ عن المدير العام للخطوط السعودية صالح بن ناصر الجاسر قوله: إن “الطلب على خدمات النقل الجوي في السوق المحلية في المملكة يسجل نموًا مطّردًا”، وإن الشركة تطمح لتوسيع وجهاتها مستقبلًا لتغطية أسواق خارج السعودية.

ويتّسع طراز 737 ماكس لـ189 راكبًا، وقالت بوينغ إن كلفته التشغيلية أقل بنسبة 8% من طراز إيرباص إيه 320.

وفي حال طبّقت كافة خيارات الصفقة ستبلغ قيمتها الإجمالية 17,6 مليار، وفق السعر الأصلي.

من جهته، قال مالك “غرين إيرويز” باباواندي أفولابي: إن توقيع الصفقة مع جهة نيجيرية يشكل مؤشرًا لتزايد إقامة المشاريع في إفريقيا.

واعتبرت بوينغ أن الصفقة تشكل خطوة باتجاه بناء شبكة “متينة” للبلدان الإفريقية، مشيرة إلى أن قطاع الطيران في إفريقيا يتمتّع بإمكانيات “استثنائية”.

ومنذ إطلاقها طراز 737 ماكس قالت بوينغ إنها تلقّت أكثر من 4800 طلبية شراء من أكثر من مئة شركة.

وكانت منافستها الأوروبية إيرباص أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر الحالي، أنها تلقّت بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 380 طلبية لشراء طائراتها سلمت منها 673 طائرة .

وقالت بوينغ إنها تلقّت بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الحالي 631 طلبية شراء.