بين دبي والقاهرة.. تعرّف على أجور النجوم في حفلات رأس السنة (صور وفيديو)

في وداع عام 2018، شهدت الحفلات الغنائية ازدهارًا كبيرًا في ظل دخول حركة الجامعات المصرية في الحفلات، وعودة الإنتاج الموسيقي، ومع رحلة استقبال عام 2019 اشتعلت الأجواء مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري ومطلع كانون الثاني/يناير المقبل حيث يحيي نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، العديد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها.

وبهذه المناسبة استطاعت “إرم نيوز”، الحصول على بورصة أجور النجوم في هذه الحفلات.

وعادة ما تبدأ الفنادق في التفاوض مع نجوم حفلات رأس السنة مبكرًا، لضمان تحقيق أكبر استفادة مادية ببيع أكبر كم من التذاكر، وتنقسم المنافسة في تلك الليلة بين نجوم الغناء وسط عدة فقرات بينهم راقصة.

وكشف أحد المقربين من كواليس التعاقدات مع متعهدي الحفلات لـ”إرم نيوز”، بعض أجور النجوم، حيث يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء أكثر من حفل غنائي في موسم رأس السنة، يبدأها يوم 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأحد المطاعم في التجمع الخامس مقابل 70 ألف دولار، فيما يحيي حفلًا غنائيًا في مدينة أبو ظبي ليلة رأس السنة ويتقاضى نظيره 200 ألف دولار.

ويستعد النجم المصري تامر حسني، لإحياء حفل ليلة رأس السنة في أحد فنادق شرم الشيخ في مصر، يوم الإثنين 31 كانون الأول/ديسمبر، ويتقاضى نظير الحفل مائة ألف دولار.

سماره تورز ???? حفله راس السنهتامر حسني ????عمر ذياب ⁦????️في شرم الشيخ للحجز والاستفسار الاتصال⁦☎️⁩0559844374????0542660077 Posted by ‎סמארה טורס‎ on Monday, October 22, 2018

ويستعد النجم محمد حماقي، لحفلين غنائيين أحدهما في مصر والآخر في أبو ظبي، ويقام الأول في دبي يوم 28 كانون الأول/ديسمبر وتحديدًا على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية، وقيمة التذكرة 15 درهمًا، ويتقاضى عن هذا الحفل 80 ألف دولار، في حين يقضي ليلة رأس السنة في مصر حيث يحيي حفلًا في فندق “دوسيت” ويتقاضى 500 ألف جنيه.

Dubai 2018 Concert Soon Let’s end 2018 together at Global Village, Dubai on December 28 at 9 PM! #HamakiXDubai #NewYear #Dubai Posted by Mohamed Hamaki on Friday, December 14, 2018

أما النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، فقد اختارت مصر لقضاء حفل رأس السنة بها حيث تحيي حفلًا غنائيًا يوم 31 كانون الأول/ديسمبر بأحد الفنادق، وتتقاضى نظيره 60 ألف دولار، وذلك بمشاركة الفنان صابر الرباعي.

ويعود السوبر ستار اللبناني راغب علامة، بحفل غنائي في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة يوم 25 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويتقاضى نظير الحفل مبلغ 70 ألف دولار.

ويستقبل النجم اللبناني وائل جسار، العام الجديد في مصر حيث يحيي حفلًا غنائيًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس ويتقاضى نظير الحفل مبلغ 70 ألف دولار، ويشاركه المطرب الشعبي محمود الليثي والذي يتقاضى 120 ألف جنيه، والمطربة الشعبية أمينة التي تتقاضى 50 ألف جنيه، والراقصة صافيناز التي ستقدم فقرة راقصة تتقاضى عنها 20 ألف دولار.

وتودع النجمة المصرية أنغام، رأس السنة في مصر بإحياء حفل غنائي يوم 27 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق، حيث تتقاضى نظير ذلك 50 ألف دولار.

وتشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلات رأس السنة بالقاهرة حيث تحيي حفلًا غنائيًا في أحد الفنادق يوم 23 ديسمبر، وتتقاضى أجرًا عن الحفل بقيمة 120 ألف دولار، ويشاركها النجم المصري محمود العسيلي، والذي يتقاضى مبلغ 20 ألف دولار.

ويشارك المطرب أحمد سعد بحفل غنائي في أحد فنادق التجمع الخامس ويتقاضى عنه مبلغ 70 ألف جنيه.

كما يحيي المطرب الشعبي حكيم حفلًا في أحد فنادق مصر الجديدة ويتقاضى عنه مبلغ مائة ألف جنيه، وفي نفس الحفل يشارك الفنان محمد فؤاد، الذي يتقاضى مبلغ 150 ألف جنيه.

أما الفنان رامي صبري فسوف يحيي حفلًا غنائيًا في أحد الفنادق، ويتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه.

ومن جانبها علّقت المطربة الكبيرة نادية مصطفى وكيل نقابة المهن الموسيقية على أجور النجوم قائلة: “هذه أسعار السوق وأرقام الأجور مبالغ فيها رغم أنها قريبة من الحقيقة”.

وأشارت في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إلى أن سبب رفع المطرب أجره هو أن الموسيقيين في فرقته يتقاضون أجورًا، وعندما يعمل أحدهم مع مطرب عربي يأخذ أجرًا أعلى فيضطر لرفع أجره مع النجم المصري.

في ذات السياق أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية لـ”إرم نيوز” أن الأجور مرتفعة لكن النقابة لا تستطيع التدخل لخفضها وكل ما تقوم به هو تحصيل النسبة القانونية وهي 2 % من العضو العامل، و10 من العضو المنتسب و20 % من أي مطرب أجنبي أو عربي يحيي حفلًا في مصر.