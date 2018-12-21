لهذا السبب.. هنا الزاهد تعاقب خطيبها أحمد فهمي بـ”بلوك” (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية هنا الزاهد، إن تعليقات خطيبها الفنان أحمد فهمي المتشنجة على متابعيها على موقع”إنستغرام”، حدت بها إلى أن تتخذ ضده إجراء خاصًا بحظر حسابه، ووضع “بلوك” لوقف تدخلاته ردًا على بعض المعجبين.

وكشفت الزاهد خلال لقاء خاص مع “إرم نيوز” تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة، وحقيقة مشاركتها في مسلسل مع خطيبها أحمد فهمي، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأوضحت الزاهد في اللقاء على هامش مشاركتها في مهرجان “النايل دراما”، مدى استعدادها لخطوة الزواج من فهمي، مشيرة إلى أن 2018 يعتبر عامًا سعيدًا بالنسبة لها.

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد هدّدت أحمد فهمي، بإغلاق حسابه على “إنستغرام” خلال لقاء تلفزيوني، بسبب إصراره على الاشتباك مع متابعيها وتعامله مع الانتقادات بتسرع وعصبية.