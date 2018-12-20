اختراق ألعاب يدر أرباحًا طائلة على عصابة مراهقين

كشف موقع “بي بي سي” في تقرير له عن عصابة مراهقين تستهدف حسابات اللاعبين على لعبة Fortnite الشهيرة، وتربح من خلالها أموالًا طائلة.

وبحسب التقرير، “يقوم أفراد العصابة باختراق الحسابات وتغيير كلمات مرورها وربطها بـ”إيميلات” مختلفة، مما يفقد اللاعب سيطرته على حسابه، وعندها يتم بيعها في السوق السوداء بأرباح تصل إلى 1500 جنيه إسترليني”.

ووفق التقرير فإن متوسط أعمار أفراد العصابة، يبلغ 14 عامًا، وجميعهم يعتمدون على نفس الأسلوب في اختراق حسابات اللاعبين، ويبحثون على شبكة الإنترنت عن قوائم الإيميلات وكلمات مرورها المسربة من الحسابات المختلفة.

ويقول التقرير إن “أفراد العصابة يقومون عقب الحصول على مبتغاهم بإدخال البيانات التي حصلوا عليها في أداوت اختراق يتم شراؤها عبر الإنترنت، بحيث يتم تنفيذ مليون محاولة دخول تجريبية على “فورتنايت” قد تصيب وقد تخيب”.

ويضيف، “بمجرد الدخول إلى الحسابات، يقوم أفراد العصابة بتغيير بيانات الدخول وتفعيل ميزة تسجيل الدخول بخطوتين 2FA بحيث تنقطع بذلك كل صلات صاحب الحساب الأصلي به ولا يتمكن حتى من البحث عنه”.