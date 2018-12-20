“أوباما نويل”.. الرئيس الأمريكي السابق يفاجئ مرضى من الأطفال في عيد الميلاد (فيديو وصور)

ارتدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمس الأربعاء زي بابا نويل، الذي يرتبط عند المسيحيين بأعياد الميلاد، خلال زيارة مفاجِئة قام بها لأطفال مرضى في أحد مستشفيات العاصمة واشنطن.
ووضع أوباما قبَّعة الميلاد حاملًا كيس الهدايا على ظهره، ليضفي بعض الفرح على قلوب الأطفال المرضى في مستشفى “تشلدرنز ناشونال ميديكل سنتر” حيث وزع الهدايا والقبلات على الصغار الذين بدا عليهم التأثر.
وقال أوباما في تسجيل مصور نشر عبر الحساب الرسمي للمستشفى على تويتر “أودُّ فقط شكركم على كلّ شيء. لقد كان لي الحظ بالتحدث مع أطفال مذهلين وعائلاتهم”.
View this post on Instagram
@eremnews . . ارتدى #باراك_أوباما ، الرئيس الأمريكي السابق، أمس الأربعاء زي بابا نويل، الذي يرتبط عند المسيحيين بأعياد الميلاد، خلال زيارة مفاجئة قام بها لأطفال في أحد مستشفيات العاصمة واشنطن. وقام أوباما بتوزيع الهدايا، ونشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى في المستشفى. إذ تلقّى ترحيب واسع واستقبال كبير من قبل الكادر الطبي والأطفال. . . #إرم_نيوز #جديد #فيديو #فيديوهات #امريكا #واشنطن #شتاء #كريسماس #بابا_نويل #مستشفى #usa #washingtonstate #winter #santa #gifts #video #لايك
وأضاف “بصفتي أبًا لابنتين، يمكنني التصوّر بأن الأمر الأهم هو أن يكون في مثل هذا الوضع هناك طاقم عمل وأطباء وممرضات يهتمون بهم ويسهرون عليهم ويقفون إلى جانبهم ويمسكون بيدهم”.
وفي مؤشر على عدم تراجع شعبيته في العاصمة الأمريكية، حظي الرئيس الديمقراطي السابق بترحيب حار من حشد ضم حوالي مئة شخص بينهم أهلون وأفراد من الطاقم الطبي.
ولا يزال الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة يعيش في واشنطن حيث يتوجَّه مع زوجته ميشال في أحيان كثيرة للقاء أطفال في إطار مبادرات إنسانية.