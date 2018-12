“أوباما نويل”.. الرئيس الأمريكي السابق يفاجئ مرضى من الأطفال في عيد الميلاد (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews . . ارتدى #باراك_أوباما ، الرئيس الأمريكي السابق، أمس الأربعاء زي بابا نويل، الذي يرتبط عند المسيحيين بأعياد الميلاد، خلال زيارة مفاجئة قام بها لأطفال في أحد مستشفيات العاصمة واشنطن. وقام أوباما بتوزيع الهدايا، ونشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى في المستشفى. إذ تلقّى ترحيب واسع واستقبال كبير من قبل الكادر الطبي والأطفال. . . #إرم_نيوز #جديد #فيديو #فيديوهات #امريكا #واشنطن #شتاء #كريسماس #بابا_نويل #مستشفى #usa #washingtonstate #winter #santa #gifts #video #لايك