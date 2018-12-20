“أوباما نويل”.. الرئيس الأمريكي السابق يفاجئ مرضى من الأطفال في عيد الميلاد (فيديو وصور)

المصدر: ا ف ب

ارتدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمس الأربعاء زي بابا نويل، الذي يرتبط عند المسيحيين بأعياد الميلاد، خلال زيارة مفاجِئة قام بها لأطفال مرضى في أحد مستشفيات العاصمة واشنطن.

ووضع أوباما قبَّعة الميلاد حاملًا كيس الهدايا على ظهره، ليضفي بعض الفرح على قلوب الأطفال المرضى في مستشفى “تشلدرنز ناشونال ميديكل سنتر” حيث وزع الهدايا والقبلات على الصغار الذين بدا عليهم التأثر.

وقال أوباما في تسجيل مصور نشر عبر الحساب الرسمي للمستشفى على تويتر “أودُّ فقط شكركم على كلّ شيء. لقد كان لي الحظ بالتحدث مع أطفال مذهلين وعائلاتهم”.

وأضاف “بصفتي أبًا لابنتين، يمكنني التصوّر بأن الأمر الأهم هو أن يكون في مثل هذا الوضع هناك طاقم عمل وأطباء وممرضات يهتمون بهم ويسهرون عليهم ويقفون إلى جانبهم ويمسكون بيدهم”.

وفي مؤشر على عدم تراجع شعبيته في العاصمة الأمريكية، حظي الرئيس الديمقراطي السابق بترحيب حار من حشد ضم حوالي مئة شخص بينهم أهلون وأفراد من الطاقم الطبي.

ولا يزال الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة يعيش في واشنطن حيث يتوجَّه مع زوجته ميشال في أحيان كثيرة للقاء أطفال في إطار مبادرات إنسانية.