فقد أكثر من 95 كيلو غرامًا.. شاهد كيف أصبح جسم الطفل العملاق (صور)

لطالما لُقب أريا بيرمانا بأضخم طفل في إندونيسيا، إذ بلغ وزنه 196 كغم، ولكن حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا مثل “روبرتو فيرمينو” لاعب نادي ليفربول حفزه على تغيير حياته.

شارك آريا البالغ من العمر 12 عامًا، رحلته لفقدان وزنه الزائد على “إنستغرام” وأذهل الكثيرين بتقدمه الهائل، حيث فقد أكثر من 95 كيلو غرامً، وتغير شكله تمامًا عما سبق.

وبحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عانى آريا من السمنة، وأثار جدلًا كبيرًا منذ ظهور صورة له قبل فقدانه الوزن، وهو يلعب في خزان مياه بمقاطعة جاوة غرب إندونيسيا.

وكشفت التقارير أنه منذ ذلك الحين، خضع “آريا” لجراحة تحويل مجرى المعدة للمساعدة في إنقاص الوزن، كما اتبع نظامًا غذائيًا صارمًا بالإضافة إلى روتين رياضي قاسٍ، حيث كان يسير مسافة 3 أميال يوميًا ويلعب كرة الريشة مع أصدقائه.

وعما حققه من إنجاز كبير، قال آريا: “أنا سعيد جدًا، فالآن أستطيع السير واللعب أيضًا، كما أصبحت أكثر لياقة من ذي قبل”.

ويعشق الصبي الإندونيسي كرة القدم، وكشف أنه يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، كما قال إن ناديه المفضل لكرة القدم هو ليفربول.

وعن معاناة آريا مع السمنة المفرطة، كشف والداه روكايا سومانتري (37 عامًا) وآدي سومانتري (47 عامًا) أنهما كانا يضطران إلى اقتراض المال من الجيران والأقارب لإطعام أطفالهما، وذلك لأن رواتبهما الضئيلة البالغة 100 جنيه إسترليني لم تكن كافية لشراء ما يكفي من الطعام لآريا الذي كان يأكل 5 مرات في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت روكايا أنه في عمر التسع سنوات، لم يستطع آريا استكمال دراسته بسبب سمنته المفرطة، حيث كان يمثل السير إلى المدرسة مهمة شاقة بالنسبة له.

ولكن بفضل خبراء التغذية واعتماد نظام غذائي غني بالفاكهة والخضراوات، وخالٍ تمامًا من السكر، استطاع آريا استرجاع حياته الطبيعية وفقدان الكثير من الوزن.

والآن، يسعى آريا إلى استكمال خطته في إنقاص وزنه واعتماد نمط حياة صحي، حيث يهدف إلى نقص وزنه حتى يصل 63 كغم، كما يسعى إلى استكمال دراسته.