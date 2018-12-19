يحتجز زوجته لمدة عامين ويجبرها على العمل كعاهرة بـ5 دولارات

قضت محكمة بولندية اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 25 عامًا على مواطن، بعد إدانته بتهمة احتجاز زوجته لمدة عامين في زنزانة داخل منزله واغتصابها، هو وأشقاؤه وأشخاص آخرون.

وذكرت الشرطة البولندية، أن ماريوس سيز أجبر أيضًا زوجته على العمل كعاهرة ويداها مكبلتان خلف ظهرها، وأنه كان يتلقى 5 دولارات من كل زبون.

وأشارت وسائل إعلام بولندية، إلى أن الزوجة ظلت محتجزة لمدة حوالي عامين في الزنزانة داخل المنزل ببلدة بارسيزي الشمالية، ولم يسمح لها بالاغتسال وأن طعامها اقتصر على السندويشات.

وقالت إن الزوجة نجحت بعد ذلك بالهرب والاتصال بوالدتها، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على الزوج، وعدد من أشقائه وأقربائه.

وأكد مصدر قضائي، أن عددًا كبيرًا من الرجال اغتصبوا المرأة بعد دفع المبلغ المطلوب لزوجها، وأن ذلك استمر لحوالي أربع سنوات قضت نصفها داخل الزنزانة، مشيرًا إلى أن شقيقتَي الزوج أندريه وماريان حكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة.