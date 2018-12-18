مباراة العين وريفر بليت.. كيف يدور صراع زوران وغاياردو في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

ينتظر نادي العين الإماراتي مواجهة صعبة، مساء الثلاثاء، أمام ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

ويسعى العين لتحقيق المفاجأة والعبور للدور النهائي، إلا أن الفريق الإماراتي سيصطدم بمواجهة صعبة ومهمة ثقيلة في دور الأربعة للمونديال.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصراع التكتيكي بين الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين، ومارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت:

براتو وبيرغ.. صراع الهدافين

يعتمد الفريقان على قدرات الهدافين المميزين ماركوس بيرغ، نجم منتخب السويد وفريق العين الإماراتي، ولوكاس براتو، النجم الأرجنتيني ومهاجم ريفر بليت.

يسعى بيرغ لتقديم إضافة قوية لهجوم العين في المونديال بعد أن ساهم في التعادل أمام ويلينغتون النيوزيلاندي في الدقائق الأخيرة، وهو ما جعل الفريق يتأهل للدور الثاني.

ويملك لوكاس براتو قدرات مميزة أيضًا كلاعب هداف يمنح فريقه العمق الهجومي ويلعب دور المحطة الهجومية بامتياز، وسجل براتو هدفًا في نهائي كأس الليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز.

إيقاف مارتينيز

يبقى إيقاف خطورة الموهوب غونزالو مارتينيز، نجم ريفر بليت الأرجنتيني، أهم الأمور التي تشغل بال المدرب زوران، خاصة أن مارتينيز من أفضل اللاعبين المميزين في البطولة.

ويعد مارتينيز من أفضل المواهب الواعدة والمميزة في قارة أمريكا الجنوبية، ويملك قدرات مميزة لنقل الهجمات بسرعات مميزة وصناعة الخطورة، وسجل اللاعب هدفين في الدوري الأرجنتيني هذا الموسم.

وقال بدر رجب، المستشار الفني لنادي الجزيرة الإماراتي لقطاع الناشئين، لـ”إرم نيوز”، إن غونزالو مارتينيز من أفضل اللاعبين الذين ظهروا بصورة طيبة في كأس الليبرتادوريس مؤخرًا.

وأضاف: “أتوقع أن يقدم غونزالو مستويات كبيرة في مباراة العين، ويجب أن يتم إيقافه بسرعاته ومهاراته من خلال مجهود لاعبي الوسط، وخاصة المالي تونغو دومبيا”.

الشحات وكايو.. نقطة انطلاق العين

يعتمد زوران على الثنائي المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو؛ من أجل الانطلاق هجوميًا، خاصة أن اللاعبين يملكان القدرة على الأداء السريع والمهاري.

ويعول العين على تحركات الشحات في الجبهة اليمنى والعمق؛ من أجل صناعة الفارق وأيضًا كايو صاحب اللمسات المميزة.

وسجل الشحات هدفًا في مباراة الترجي الأخيرة، وبدأ استعادة مستواه الرائع.

صراع الوسط

يدور صدام قوي وشرس في وسط الملعب خاصة مع وجود الثلاثي المميز في صفوف العين المالي تونغو دومبيا وأحمد برمان وريان يسلم، الذي يجمع بين الضغط الهجومي والأداء الدفاعي.

ويعتمد ريفر بليت على الثنائي إنزو بيريز وإيزيكيل بالاسيوس اللذين يمنحان الفريق الاستحواذ والسيطرة، مع وجود لاعب الارتكاز الذي يتحول إلى ليبرو متقدم في قلب الدفاع، وهو القائد ليوناردو بونزيو.