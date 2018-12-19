زياد طفل مصري بدون أطراف يطمح أن يصبح مذيعًا (فيديو)

يمتلك عقلًا كاملًا وابتسامة عريضة، تغيب من روائها مأساة يعيشها الطفل زياد صاحب الـ13 عامًا بجسد ناقص منذ ولادته.

ولد زياد محمد الشرقاوي بدون أطرافه الأربعة، فبدأ معاناة التعامل مع الواقع، كيف يعيش ويتنقل ويدرس، لكنّ مع مرور الوقت ضرب الطفل مثالًا للأمور الخارقة، فأصبح مقبلًا على الحياة بابتسامة، محبًّا للدراسة ومتفوقًا، يحمل طموحَ أن يصبح مذيعًا في المستقبل.

ربما لم تكن حالة زياد نادرة، لكنّ إصراره وإيمانه وآماله وأسرته، جعلت منه حالة خارقة كونها تلامس واقعًا مريرًا، فوالدته تحمله إلى المدرسة وتعود به، بينما تسعى أسرته لتركيب أطراف صناعية له في الخارج، بالنظر إلى عدم وجود أطراف تتناسب مع حالته في مصر.