بلومبيرغ تختار صورة للأمير محمد بن سلمان من بين الأفضل لعام 2018

اختارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن أفضل صورها لعام 2018.

وتظهر الصورة الأمير محمد بن سلمان وهو يسير بزيّه السعودي التقليدي لدخول مقر رئاسة الوزراء البريطانية في السابع من مارس/ آذار الماضي، في أول زيارة له كولي عهد إلى المملكة المتحدة.

وهذه الصورة التي اختارتها وكالة بلومبيرغ هي صورة مقرّبة للقطة تداولها السعوديون بشكل غير مسبوق جعلها أيقونةً ورمزًا لدى محبي الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين اختيارات الوكالة كذلك صور أخرى من السعودية، إحداها ترمز للقرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، إذ تظهر سيدات يتدربن على القيادة من خلال جهاز محاكاة قبل يوم واحد من دخول القرار حيّز التنفيذ.

وفي صورة أخرى يبدو خلابًا مشهد منشأة للغاز الطبيعي المسال تحيط بها رمال الصحراء في حقل الشيبة النفطي بالربع الخالي جنوب شرق المملكة العربية السعودية.