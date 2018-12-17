والد زوجة الأمير هاري يطلب وساطة ملكة بريطانيا بينه وبين ابنته

قال والد ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.

وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة “آي.تي.في” التلفزيونية “أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية”.

وأضاف “الأسر، سواء أكانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد”.

وتابع ماركل أن ميجان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد، وأنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال “كل ما يمكنني قوله هو إنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها وأحتاج أن تسعى إليّ. أحبها جدًّا … أحب ابنتي جدًّا ويتعيَّن عليها أن تعرف ذلك”.

ولم يرد قصر “كينزنغتون” على طلب التعليق على المقابلة.