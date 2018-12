الفلبين تفوز في مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الرابعة في تاريخها (فيديو وصور)

تمكَّنت الفلبينية كاتريونا جراي من الفوز بلقب ملكة جمال الكون، اليوم الاثنين، لتكون المرة الرابعة التي تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت جراي الفلبينية الأسترالية التي يبلغ عمرها 24 عامًا باللقب في العاصمة التايلاندية “بانكوك” حيث ضمت المسابقة للمرة الأولى متسابقة من المتحولين جنسيًّا.

وقالت جراي التي كانت ترتدي فستانًا باللونين الأحمر والبرتقالي” قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان.. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط”.

وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا فقات إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وحصلت تامارين جرين(24 عامًا) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا(19 عامًا) على لقب الوصيفة الثانية.

Let's hear it for your TOP 5!

Who will move on to become the next #MissUniverse? Tune in LIVE on @FOXtv. pic.twitter.com/6MPHDvvQbx

— Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018