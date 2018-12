بدرية أحمد ترد على اتهامات “الإيحاءات الجنسية” (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . . . ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على اتهامها بالقيام بإيحاءات خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “سناب شات”، وهي تتناول مثلجات (آيس كريم). وسخرت بدرية من الاتهام، من خلال ظهورها وهي تتناول البسكويت وتشرب من زجاجة مياه، بنفس الطريقة التي استفزت بها متابعيها أثناء تناولها الآيس كريم. وعلقت الفنانة الإماراتية قائلة: “عندكم شي تقولوا بعد.. خوفي بعد تقولون شيء تاني.. مادري العقلية وين في ركبهم”. وأضافت: “أكلت آيس كريم قالو شيء.. أكلت بسكوت شربت ماي.. أعمل أيه أنتحر، ثم أطلقت زغرودة، كنوع من أنواع التعبير عن سخطها من الانتقادات التي توجه إليها”. وكانت بدرية أحمد قد أثارت الجدل في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو نشرته على حسابها بتطبيق “سناب شات”. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #فن #فنانين #مشاهير #بدرية_أحمد #الإمارات #سناب_شات #جنس #جرائم #سوشيال_ميديا #فيديو