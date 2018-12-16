السعودية توطن وظائف تشمل 41 نشاطًا ومهنة

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، الأحد، اقتصار العمل في 41 نشاطًا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

وأكد الوزير في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن” المهن والأنشطة شملت أماكن عدة بينها المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية”.

كما تشمل الوظائف أيضًا، سائقي السيارات الخفيفة، وموظفي الأمن والسلامة، ومديري خدمة العملاء، والمديرين الإداريين، ومندوبي التسويق والمبيعات، ومديري وموظفي الموارد البشرية، ومندوبي التسويق.

وشدد البيان على تطبيق عقوبات بحق المخالفين لتوطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، دون تفاصيل.

ووفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب، تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 مليون فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 مليون نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع رفع المملكة منذ 3 أعوام وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية.

وهدفت السعودية من التوطين، خفض نسب البطالة في صفوف مواطنيها التي وصلت في الربع الثاني 2018 إلى 12.8%.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة.