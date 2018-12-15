الصين تعلق فرض رسوم إضافية على السيارات الأمريكية

قالت وزارة المالية الصينية، أمس الجمعة، إن بكين ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25% على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الوزارة أيضًا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء التعريفات الإضافية كافة على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الإعلان.

وقال على تويتر إن “الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعًا بسبب حربنا التجارية معها. وعلقت للتو زيادة التعريفات على الولايات المتحدة”.

وتابع: “أمريكا تبلي بلاءً حسنًا. الصين تريد التوصل لاتفاق كبير وشامل جدًا. يمكن أن يحدث هذا وبسرعة إلى حد ما “.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان الصيني قالت شركة تيسلا إنها خفضت أسعار طرازي إس وإكس من سياراتها في الصين.

ورحب أيضًا رئيس العمليات العالمية بشركة فورد موتور، جو هنريتشز، بإعلان بكين مشيرًا إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية صدرت نحو 50 ألف سيارة أمريكية الصنع للصين في 2017.

وكانت الصين رفعت في تموز/يوليو الماضي تعريفاتها الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية بعد أن رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على السيارات وقطع غيار السيارات الصينية إلى 27.5 % .

ولا تتوقع شركات صناعة السيارات أن تخفض الولايات المتحدة بشكل فوري تعريفاتها الأعلى على الواردات الصينية ردًا على الخطوة الصينية.