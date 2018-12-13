حليمة بولند تستفز جمهورها بهدية ابنتها “المثيرة” (فيديو وصور)

نشرت الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، أثناء ذهابها لمدرسة ابنتها “مريم”، موضحة أنها تحضر لها مفاجأة.

وعلّقت بولند، قائلة: “باخد مريومة من السكول بوديها اشترلها سيارة، لأن مريومة ما تبي سيارتي السبورت ولا تبي سيارة السايق الصالون، تبي سيارة جيب تروح فيها المدرسة معاي أو مع أبوها أو مع السايق”.

واصطحبت الفنانة الكويتية ابنتها إلى أحد معارض السيارات لتختار موديل السيارة التي تريدها، حيثُ وقع اختيار ابنتها على سيارة رنج كلاسيك 2019.

واستعرضت حليمة عقد شراء السيارة قائلة: “حبيبة أمها، طلباتج أوامر يا دلوعة ماما، مبروك لبنتي دلوقتي الله يحفظها يارب”.

وكعادتها استفز هذا الفيديو مشاعر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما تفعله هو عبارة عن استعراض لثروتها الضخمة دون مراعاة لمشاعر الآخرين وظروفهم، حيث طالب بعضهم بالتحقيق معها لمعرفة مصدر ثروتها.

وعلّق أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: “أقول خلي النيابة العامة في الكويت تشيك على حليمة ( من أين لك هذا)”.

ووافقته الرأي أخرى حين قالت: “من أين لك هذا ؟؟ مذيعين أنظف منها ما طلعوا إلا بمعاشهم التقاعدي هالإيرانية من وين لها الملايين الي تهايط فيها الله يرزقنا من حلاله يارب”.

وتساءلت أخرى: “متى تعقل وتستر نفسها وأسرتها ما بعد تعلمت من ما صار معها؟”.

واحتفلت بولند منذ يومين بعيد ميلادها الـ38، إذ وثقت من خلال مقاطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، جزءًا من احتفال عائلتها بها.