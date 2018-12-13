فيسبوك تطور خاصية أحداث الحياة

كشفت شركة فيسبوك عن تحديثات في خاصية “أحداث الحياة”، كجزء من جهودها لتسهيل عملية مشاركة الأخبار الكبرى مع الأصدقاء.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو والرسومات إلى خاصية أحداث الحياة الخاصة بإعلان أهم أخبار المستخدم، مثل الخطوبة أو الحصول على وظيفة جديدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في السابق، حدد المستخدمون رمزًا محددًا لتمثيل الحدث، ولكن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين تحميل صورة أو مقطع فيديو مع المنشور.

وإذا لم يكن لدى المستخدمين صورة، يمكنهم الاختيار من بين مجموعة من الرسومات المتوفرة بالفعل على فيسبوك.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تضمين صور من صفحات تمت الإشارة لها في المنشور، مثل صور شريك الحياة أو مكان عمل أو مدرسة.

وتغطي “أحداث الحياة” 10 فئات مختلفة، تتراوح من السفر والأسرة والتعليم، إلى أحداث أكثر رسمية مثل حالات وفاة الأصدقاء وأفراد الأسرة.