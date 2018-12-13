شاهد.. فضيحة برنامج روسي استضاف رجلًا ادعى أنه روبوت (فيديو)

أثار برنامج روسي الجدل؛ بتقديم “روبوت متطور” يستطيع السير والرقص بحركات مشابهة للبشر، قبل أن يُكتشف أنه رجل يرتدي زي روبوت.

وقدمت حلقة من البرنامج مجسمًا لروبوت متطور قادر على أداء حركات متقنة تتضمن الرقص، ولكن الشكوك راودت المشاهدين على الفور، بعد رؤية تحركاته السلسة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتُشف أن الروبوت المتطور هو في الحقيقة، رجل متنكر، وأن الأمر برمته مجرد حيلة لزيادة مشاهدات البرنامج.

وكُشفت الفضيحة المهينة لروسيا بعد ظهور الصور على الإنترنت، والتي يُزعم أنها أظهرت نقصًا واضحًا في أجهزة الاستشعار، وأداء الروبوت لحركات “غير ضرورية”، والآن اتضح أن “بوريس” هو مجرد زي يكلف 3800 دولار، ويسمى “أليوشا ذا روبوت”، والذي تصنعه شركة تدعى “روبوتات العروض”.

وتم تجهيز الزي بالميكروفونات وتابلت ليبدو كروبوت حقيقي، ولكن في الحقيقة يتم التحكم فيه بالكامل من قِبل شخص بداخله.

وفي العرض الذي تم عقده في افتتاح منتدى علمي في “ياروسلافل”، قال “الروبوت”: “أنا أعرف الرياضيات جيدًا، لكنني أرغب أيضًا في تعلم الرسم”.

ووصفت “روسيا 24″، وهي أكبر قناة إخبارية في البلاد، الروبوت بأنه “أحدث روبوت في البلاد”، وشاركت الفيديو على موقعها الخاص، ولكن بعد فضح الحقيقة، رفضت القناة التعليق على الأمر، ولكنها أزالت الفيديو من موقعها.