العراق يؤكد التزامه عدم التعامل بالدولار مع إيران

قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، إن البنك اتخذ إجراءات للتكيّف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران؛ خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالدولار.

وأضاف العلاق في بيان صحافي أن التعامل بالدولار مع إيران متوقف منذ عام 2012، وأنه من الناحية العملية، لا يمكن القيام بتحويل الدولار إلى إيران كون أي مدفوعات بهذه العملة ستمر في المنظومة المالية الأمريكية وستتوقف، لذلك كان العراق يلجأ إلى السداد بعملات أخرى.

وأشار العلاق إلى أن البنك مع توسيع دائرة الحظر وتحفظات الدول، مؤكدًا أن الخيارات محدودة حتى في تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار.

وأشار إلى أن هناك قضايا ضرورية تربط العراق بإيران، منها الغاز والكهرباء، معلنًا قرب إبرام اتفاق مع واشنطن للحصول على استثناءات مالية بخصوص العقوبات ضد إيران.

وأعلن العراق التزامه بعدم دفع الدولار إلى إيران عن صادراتها، وهو ما تسبب بقطع الأخيرة الكهرباء عن العراق الصيف الماضي، لتندلع تظاهرات حاشدة في البصرة إثر ذلك.