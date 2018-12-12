وفاة أكبر معمرة في إيران (صور)

توفيت أكبر معمرة في إيران وتدعى غولي بابي، عن عمر ناهز الـ 140 عامًا، مساء يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “آنا”.

وقال مراد حسين بابي، رئيس جمعية الأنساب في إيران إن “السيدة غولي بابي هي بنت الشيخ علي البابوي، الذي ينتمي إلى سهل سيلاخور دورود بمحافظة الرستان الواقعة غرب إيران”.

وأضاف أن “السيدة التي توفيت الليلة الماضية تبلغ من العمر 126 عامًا وفق سجل الإحصاء الإيراني، وأنها كانت تعيش لفترة طويلة في قرية وليست هناك أي سجلات لسكان تلك المناطق القروية”.

وأشار بابي إلى أن المعمرة الإيرانية الراحلة ليس لديها أي طفل بعد زواجها، وعاشت لفترة طويلة مع أفراد أسرتها المقربين قبل نقلها إلى دار العجزة في مدينة “خرم آباد” عام 2014.

وتظهر بطاقة هوية غولي بابي أنها وُلدت في 5 نيسان/ أبريل عام 1893، ومع ذلك، يقول علماء الجينات المحلية إن عمرها كان 142، عندما توفيت أمس الثلاثاء.

ووفقًا لتاريخ الميلاد، تبلغ السيدة بابي 126 عامًا، ولكن نظرًا لعدم تسجيل العمر الدقيق في شهادة ميلادها، فقد استندت أيضًا إلى أبحاث الأنساب وكان عمر والد بابي وأخوتها 140 عامًا.