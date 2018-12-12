لأول مرة.. دانا الطويرش تروي قصة حبها وزواجها (فيديو)

كشفت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش لأول مرة عن قصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها الحالي، مؤكدة أنها كانت هي التي تطارده في البداية.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “في البداية عزيز ما كان يحبني، على فكرة أنا اللي كنت أركض وراه.. وما كنت أعرفه من فترة مو طويلة وايد، وما استمرت علاقتنا مع بعض وانفصلنا”.

وتابعت: “بعدها اتقابلنا صدفة في دبي، وطلب يرجعلي ساعتها شرطت عليه إني أرجع عشان الزواج مو علاقة”.

وأضافت الطويرش: “أنا الصراحة كنت متفاجئة ومصدومة من سرعة الزواج كيف صار.. شخصيتي وايد جريئة أحس أشجع الحب، وأحس أنه يخلي الواحد كأنه كولاجين طبيعي”.

وتحدثت عن سبب اختيارها لبيروت لإقامة حفل زفافها، قائلة: “اخترت إني أعمل حفل زفاف في بيروت؛ لأن أغلب صحابي عايشين في العراق ولبنان ودبي فبيروت تعتبر نقطة التجمع لهم جميعًا”.

وسبق أن ردت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش على من يقولون إن حفل عقد قرانها “الملكة” كان مقابل عمل دعاية للشركة المنظمة للحفل ودون أن تدفع أموالًا، مؤكدة أن الحفل كلفها حوالي ٨٠ ألف دينار كويتي.

وقالت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “في شيء ودي أعقب عليه قاعد ينتشر، وانا بعاداتي ما برد.. اللي بيقول إني الملكة بتاعتي من غير مقابل يسأل منظمي الحفلة عن التكلفة، لأن أعتقد أنه في ناس شوي سيكو”.

وتابعت: “بس أنا لما أسوي منشن حق أحد لأني أحبه وأقدر شغله.. يعني مو معقولة إن المرة تبي تسوي عرس بـ٨٠ ألف دينار ببلاش”.