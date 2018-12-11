شاهد بالصور.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود القلعاوي مع عائلته

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لآخر ظهور للفنان المصري الراحل محمود القلعاوي، مع عائلته.

ورغم ابتعاد القلعاوي، خلال السنوات الأخيرة عن الظهور الإعلامي، إلا أن عائلته كانت حريصة على نشر صوره في المناسبات العائلية، مع أبنائه وأحفاده، لطمأنة جمهوره على صحته.

وقال الناشطون إن آخر ظهور للقلعاوي مع عائلته، كان في حفل عيد ميلاد أحد أفراد أسرته، عام 2016، إذ نشر الفنان الراحل حينها عبر حسابه في “فيسبوك” صورًا من الحفل.

ورغم حصوله على ليسانس الحقوق عام 1964، إلا أن محمود القلعاوي اتجه للتمثيل، إذ ظهرت موهبته سريعًا.

وشارك القلعاوي في العديد من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة، إذ اشتهر بأدائه الأدوار الكوميدية باحترافية شديدة، خاصة في مسلسل “رحلة المليون”، ومسرحية “الجوكر”، وكان العملان بمشاركة الفنان القدير محمد صبحي.

ولعب القلعاوي أدوارًا أخرى في أعمال مسرحية مثل “عبده يتحدى رامبو”، “واحد ليمون والتاني مجنون”، كما شارك في العديد من الأفلام أشهرها “العبقري خمسة”، و”ريا وسكينة”.