الكويت تحظر استيراد منتجات معيبة من إيران وعدة دول

حظرت الكويت، استيراد أصناف عديدة من اللحوم الطازجة والمجمدة والبيض، وأحد أصناف الخضار من إيران ودول أخرى؛ بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور.

جاء ذلك، في بيان لأمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، عادل السويط، قال فيه إن “بلاده حظرت استيراد لحوم الأبقار والماعز بأنواعها من إيطاليا وأوكرانيا والمجر وناميبيا؛ بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

وأضاف السويط أن “وزارة التجارة والصناعة، حظرت استيراد الخس الروماني من الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب تفشي بكتيريا E. coli O157:H7”.

كما فرضت الكويت حظرًا على استيراد لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، من إيران؛ بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور.