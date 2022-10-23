إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اقتحام منزل فلسطيني في القدس

أعلنت قوات حرس الحدود الإسرائيلية، اليوم السبت، إصابة 3 من عناصرها خلال اقتحامهم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن في وقت سابق في القدس.

وذكر موقع حرس الحدود العبري أن القوة نفذت عملية اقتحام لمنزل الشاب الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش في وقت سابق، وقامت باعتقال والده وشقيقه واقتيدا للاستجواب.

وأضاف أنه خلال عملية الاقتحام ألقيت عبوة متفجرة على القوات ما أدى لإصابة 3 من العناصر المهاجمة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم السبت، إن شابًا فلسطينيًا قتل بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تنفيذه عملية طعن، بينما أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة خلال العملية التي نفذت في مدينة القدس.

وذكرت تقارير عبرية مختلفة أن شابًا فلسطينيًا طعن مستوطنًا إسرائيليًا في مدينة القدس، ولاذ بالفرار إلى منطقة قريبة من حي الشيخ جراح، قبل أن تعثر عليه قوة إسرائيلية خاصة وتقوم بقتله.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ عملية الطعن لدى فراره تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح، على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية".