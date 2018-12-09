بحضور قادة مجلس التعاون.. الملك سلمان يؤدي رقصة العرضة خلال افتتاح حي “الطريف” (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يؤدي رقصة العرضة ويقبل علم المملكة، خلال افتتاح حي “الطريف” التاريخي في العاصمة الرياض.

وتقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقدمة الحضور خلال افتتاح الحي برفقة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي، المتواجدين في العاصمة الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ39.

وافتتح الحي أمام الزوار بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، الذي كان مقرًا للدولة السعودية الأولى، التي قامت قبل نحو 300 عام.

ويحمل حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر المیلادي، آثار الأسلوب المعماري النجدي، الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربیة، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترمیم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.

فيديو..

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خادم الحرمين يقبل العلم الوطني خلال تدشين مشروع تطوير حي الطريف.

.#السعودية #حي_الطريف

. pic.twitter.com/7KfZ85eWWB — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 9, 2018

وبدأت السعودية بتطوير الحي وترميمه وتحويله إلى معلم سياحي وتراثي في العام 2011، كجزء من مشروع لتطوير الجزء القديم من مدينة الدرعية، التي كانت مقرًا وموطنًا لعائلة آل سعود، ومنها أقيمت المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية.

وتقع الدرعية المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، شمال غرب الرياض التي تتوسط قلب شبه الجزيرة العربیة، ويعد حي الطريف أھم معالمها، والعنصر الأساس للتطوير فيها.

ويحتضن الحي أھم معالم الدرعیة وقصورھا مبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة كبیرة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار، والمرافق الخدمیة.