السّيول تدفع شركة اتصالات سعودية لاستخدام “الدواب” من أجل تشغيل شبكتها (صورة)

استعانت إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة في محافظة “الليث” السعودية بـ”الدواب” عبر نقل مادة الديزل لتشغيل أحد الأبراج الواقع في قرية “أثرار” بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن الاتصالات انقطعت عن الأبراج والقرية لأكثر من 10 أيام، بعد أن تسببت السيول بجرف الطريق المؤدية إلى القرية، ما تسبب في توقف المولدات الكهربائية لعدم توفر الديزل اللازم لتشغيلها.

وشهدت مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية، خلال الأسابيع الماضية، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفة قطعت طرقًا رئيسة في بعض المحافظات.