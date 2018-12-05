ناسا تحذر من تسلل كائنات فضائية دقيقة للأرض

حذّرت وكالة ناسا الفضائية من احتمالية تسلل كائنات فضائية إلى الأرض في الماضي دون علمنا، مشيرة إلى أن معدات مراقبة الفضاء لا ترصد الأجسام الصغيرة.

وأوضح الدكتور سيلفانو كولومبانو أن الكائنات الفضائية ستبدو مختلفة للغاية عن الكائنات الحية القائمة على الكربون في كوكبنا، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا سنرصدها في حال زيارتها.

ومع ذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سلط خبراء ناسا الضوء على احتمالية زيارة كائنات فضائية دقيقة للأرض دون رصدها، نظرًا لصغر حجمها.

وقال الدكتور كولومبانو سابقًا إن العلماء يحتاجون إلى توسيع أفكارهم حول مفهوم الكائنات الفضائية، مشيرًا إلى أن أي جنس فضائي يزور الأرض، سيكون أكثر تقدمًا منّا، نظرًا لامتلاكه القدرة على السفر في الفضاء.

وأضاف: “قد تكون الكائنات الفضائية التي نقابلها لا تعتمد فسيولوجيًا على الكربون مثلنا، كما يمكن أن تكون أحجامها مختلفة تمامًا عنّا”.

من جانبهم أشار خبراء ناسا إلى أن معدات مراقبة الفضاء المتاحة حاليًا تراقب الأجسام الضخمة نسبيًا، ما يعني أنها قد تفوت العديد من الأجسام الصغيرة، مثل سفينة فضاء صغيرة تحمل كائنات دقيقة من كواكب أخرى.