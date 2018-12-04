كيف علقت الفنانة أحلام على فستان رانيا يوسف “الفاضح”؟‎ (صور)

دخلت الفنانة الإماراتية أحلام على خط قضية فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الجريء الذي أثار جدلًا كبيرًا بالوطن العربي، منذ ارتدائها له بختام مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الخميس الماضي، ووصلت إلى الصحافة العالمية.

ورفضت أحلام التزام الصمت تجاه أحد التعليقات الذي دافع عن رانيا يوسف بعد الصورة التي نشرتها مجلة “فوغ” العالمية، ووصفت ما فعلته بـ”الحرية” وأن من حقها ارتداء ما تريد، وعلقت عليها قائلة: “لا والله تأخذ راحتها”.

وأضافت النجمة الإماراتية: “لماذا تعتذر الآن ما دام عليها أن تأخذ راحتها وتشعر بالحرية”.

كما هاجمت أحلام إحدى الفتيات العربيات التي شتمت المجتمع العربي، ووصفته بـ”المنافق” والذي يدعي القدسية ويفعل كل ما يريد بالخفاء، قائلة: “العرب أساطير في الموضة والبذاءة فقط يا مدام”.





واعتذرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن فستانها الجريء الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة في عدة تصريحات تلفزيونية.

وأكدت أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري، وأن هناك مشكلة حدثت بـ”بطانة” الفستان أدت إلى أن تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيد من الخلف من جانب المصورين الصحفيين بالمهرجان.