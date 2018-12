كيف علقت الفنانة أحلام على فستان رانيا يوسف “الفاضح”؟‎ (صور)

View this post on Instagram

@eremnews @ahlamalshamsi @raniayoussef_ . . دخلت الفنانة الإماراتية أحلام على خط قضية فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الجريء الذي أثار جدلًا كبيرًا بالوطن العربي، منذ ارتدائها له بختام مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الخميس الماضي، ووصلت إلى الصحافة العالمية. . واعتذرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن فستانها الجريء الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة في عدة تصريحات تلفزيونية. . وأكدت أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري، وأن هناك مشكلة حدثت بـ”بطانة” الفستان أدت إلى أن تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيد من الخلف من جانب المصورين الصحفيين بالمهرجان. . . #إرم_نيوز #أحلام #رانيا_يوسف #فستان #مهرجان_القاهرة #فستان_رانيا_يوسف #مصر #الإمارات