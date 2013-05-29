محكمة كويتية تغرم قناة سكوب الفضائية

محكمة كويتية تغرم قناة سكوب الفضائي...

محكمة كويتية فضائية "سكوب" الكويتية 3 آلاف دينار كويتي

غرمت محكمة كويتية، قناة فضائية في قضية مرفوعة من رئيس الوزراء القطري.

إرم – (خاص)

غرمت محكمة كويتية فضائية "سكوب" الكويتية 3 آلاف دينار كويتي في القضية المرفوعة من رئيس الوزراء القطري، بعدما قالت القناة إن الشيخ حمد بن جاسم قدم شيكا بقيمة 200 مليون ريال لشخص يدعى "مسلم".

 

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