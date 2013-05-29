تقليل غربي من أهمية النووي الايراني

إرم (خاص)

قلل تقرير غربي من أهمية امتلاك إيران للقنبلة النووية بالنسبة للغرب. وقال التقرير، أن إيران تريد امتلاك القنبلة النووية كوسيلة للردع وسط بيئة سياسية وأمنية معادية وقال التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" أن حيازة نظام الملالي في إيران للقنبلة النووية لن يكون نهاية العالم، لأن مصالح إيران متضاربة مع مصلحة أمريكا، ومعادية لإسرائيل،

كما تتنافس على الهيمنة على المنطقة مع ملكيات محافظة، وأضاف التقرير أنه لا يمكن لإيران أن تكون غير عقلانية وسط كل هذا، وتعمل على التهديد بقنبلتها المحتملة، لأن همها هو البقاء أكثر من أي شيء آخر، فهي تريد السلاح النووي كرادع يضمن بقاء هذا النظام الشيعي وسط عالم سني، لأن ذلك لن يتحقق لها بأسلحة الستينات.