خالد النبوي فضّل "كان"

إرم – (خاص)

كشف الفنان خالد النبوي في إحدى المقابلات التلفزيونية التي تدار على هامش مهرجان 'كان' السينمائي الدولي عن فيلمه الجديد والذى يحمل عنوان'the citizen'.

وأكد النبوي أن ميزانية الفيلم ليست بالإنتاج الضخم, ومن المقرر عرضة في أمريكا في شهر أغسطس.

وعن ذكرياته وسر تواجدة فى مهرجان 'كان' بصفة مستمرة، قال النبوي:'منذ حوالي عشر سنوات شاركت فى مهرجان (كان)، وكنت أحمل كارنيه المهرجان، واستطعت مشاهدة جميع الأفلام المشاركة من التاسعة صباحا الى الواحدة مساءا دون ملل أو شعرت بضياع وقتي'.

وأضاف: ' استفدت من مشاهدة تلك الأفلام، وأعطتني دفعة كبيرة لخوض التجارب السينمائية العالمية'، مشيرا إلى أنه ضحى بمهرجان القاهرة السينمائي من أجل عيون 'كان'.