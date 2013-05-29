أنباء عن وفاة العاهل السعودي سريرياً‬

قالت مصادر إعلامية أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز "بات في حكم الميت سريريا" مشيرة إلى عدم ظهوره علناً في الفترة الأخيرة.

موقع صحيفة هافينغتون بوست نقلت عن موقع "برس تي في" الناطق بالإنكليزية، نقلا عن صحفي سعودي تأكيده أن " الملك السعودي ميت سريرياً منذ الأربعاء الماضي".

واقتبس الصحفي من مصادرا طبية في السعودية تأكيدها أن "الأعضاء الحيوية للملك بما فيها قلبه وكليتاه ورئته أيضا قد توقفوا عن العمل وانهم استخدموا جهاز إزالة الرجفان عدة مرات على الملك قبل ذلك"، واضاف الصحفي أن "الملك الآن على قيد الحياة بفضل جهاز تنفس صناعي".

وقال المصدر أن "الملك السعودي لم يظهر مطلقا في العلن حتى أن ولي العهد سلطان بن عبد العزيز ينوب عن الملك باجتماعاته" .

وأشار إلى أنها "المرة الثانية في الأشهر الأخيرة التي تتردد فيها تقارير عن موت الملك، ففي تشرين الثاني / نوفمبر 2012 تعرض الملك لغيبوبة دامت لأسبوع حيث مات سريريا قبل أن تجرى له عملية مدتها 14 ساعة في مستشفى في العاصمة الرياض".‬