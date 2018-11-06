غادة عبدالرازق على كرسيّ مع رونالدينيو.. شاهد كيف علّق المتابعون (صورة)

نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعها بأسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية رونالدينيو، على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، والتي أثارت جدلًا بين متابعيها، منهم من هاجمها ومنهم من غازلها.

والتقت غادة، بلاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو على متن الطائرة المتجهة إلى العاصمة المغربية الرباط، أثناء توجههما إلى المغرب.

وشاركت عبدالرازق صورة لها مع اللاعب البرازيلي عبر حسابها على “إنستغرام” وعلقت عليها: “مع أفضل لاعب كرة قدم (رونالدينيو)؛ للمشاركة في احتفال المسيرة الخضراء في المغرب”.

ويشارك عدد كبير من المشاهير العرب ونجوم كرة القدم في احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء، اليوم الثلاثاء، في مدينة العيون المغربية.

وأطلق اسم “المسيرة الخضراء” على تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر من عام 1975؛ لحملِ إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المُتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني.

وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل “ضد مجهول” الذي عرض في رمضان 2018، وشاركت في فيلمي “حرب كرموز” مع أمير كرارة ومحمود حميدة وإخراج بيتر ميمي، و”كارما” مع عمرو سعد وزينة وإخراج خالد يوسف، وعرضا خلال عيد الفطر 2018.