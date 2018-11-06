“الكويت تغرق”.. مشاهد صادمة بعد سقوط أمطار غزيرة (فيديو)

شهدت الكويت الليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، فيما أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

وأعلنت غرفة العمليات في وزارة الداخلية، “تلقيها -من الساعة الـ 12 ليلًا وحتى صباح الثلاثاء- أكثر من 1400 بلاغ، تم التعامل معها من قبل الجهات المختصة، على رأسها الجيش والدفاع المدني”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لغرق الشوارع وكثير من الأبنية والمنشآت.

وتصدر هاشتاغ (#الكويت_تغرق) قائمة “التريند” في “تويتر” بالكويت، والذي نشر ناشطون من خلاله العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر غرق المنازل وتضرر الطرق.

مواطن يغرق منزله : الحمدالله .. الله يستر والله يعوض . #الكويت_تغرق pic.twitter.com/sRPcgcpNrI — المجلس (@Almajlliss) November 6, 2018

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، قائلة عبر حسابها في “تويتر”: “تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه وحرصًا على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء، فقد تم تعطيل العمل الصباحي اليوم الثلاثاء، واعتباره عطلة رسمية”.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري، يوم الثلاثاء، أن “الأمور تسير كالمعتاد”.

وقال بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه “لا يوجد أي عطل في الشبكة الكهربائية حتى الآن، وما يحدث من بعض الانقطاعات يعتبر أمرًا اعتياديًّا في مثل هذه الظروف”.

تحية لرجل الإطفاء فهو الذي يهب لنجدة الإشخاص في الحرائق والحوداث وحتى عند نزول الأمطار.. قواكم الله ???????? . #الكويت_تغرق pic.twitter.com/jSqCkFBl6X — المجلس (@Almajlliss) November 6, 2018