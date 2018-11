أراد أداء دور “مومياء معلقة” فباغته الموت (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة موت مجازف شهير عمل كـ"دوبلير" في فيلم "إكسبندبلز 2″، أثناء أدائه حيلة في حفلة لعيد الهالوين. وتوفي المجازف، الباكستاني الذي يدعى قاسم زوماغوزين، بعدما أصيب بنوبة قلبية أثناء أداء حيلة في ملهى ليلي في كازاخستان. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن زوماغوزين كان من المفترض أن يقدم دور مومياء معلقة من حبل مشنقة، حيث ارتدى سترة خاصة مصممة لأداء الحيل، في حفلة عيد الهالوين. ورغم تثبيت أحبال الأمان، إلا أن المجازف الباكستاني فقد وعيه، بعد أن كان على ارتفاع 3 أمتار أمام المحتفلين، قبل أن يحرره فريق العمل ويطلب الإسعاف، لكن زوماغوزين كان متوفى؛ بسبب نوبة قلبية حسب فحص الطب الشرعي.