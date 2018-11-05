الموت يلاحق أسرة مصرية في حادث سير مروع

لاحق الموت أسرة مصرية، اليوم الإثنين، بعد تصادم سيارتين بطريق “القاهرة – الإسكندرية”، بمحافظة البحيرة، في حادث سير مروع، أدى لمقتل 3 أفراد منها وإصابة 3 آخرين في حالة حرجة.

وتشير التقارير الأمنية إلى تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي السريع “القاهرة – الإسكندرية”، أمام مركز كفر الدوار، في الاتجاه إلى الإسكندرية، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وهم أفراد أسرة واحدة.

وفي التفاصيل، فقد تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا باستقبال مستشفى كفر الدوار العام كلًا من: “سمير علي مصطفى سلام (47 سنة) وزوجته ولاء فرج السيد هنداوي (37 سنة)، وأبناؤهم: روان سمير (12 سنة)، ونور سمير (4 سنوات)، وعلي سمير (9 سنوات) وحنين (7 سنوات)”.

ولفتت إلى أنّ الزوجة وابنيها روان ونور توفوا في الحال، بينما دخل الأب وابناه علي وحنين في العناية المركزة في حالة حرجة، مصابين بنزيف في المخ.

من جانبها، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتظهر آخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد 7115 حالة بمعدل 808 حالات لكل 100 ألف نسمة، و198.5 حالة وفاة يوميًا.

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد أكد في وقت سابق، أن نسبة حوادث الطرق في مصر قد قلت بنسبة 26%؛ بفضل المشروع القومي للطرق، الذي بدأ يجني ثماره، حيث عملت الوزارة على فصل صيانة الطرق عن إنشائها؛ من أجل الاهتمام بصيانة الطرق والحفاظ عليها.