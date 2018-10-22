زياد الرحباني يقع في ورطة بسبب عامل “ديليفري” (فيديو)

وقع الفنان اللبناني المعروف زياد الرحباني في ورطة، بعد اعتراض سيارته عامل توصيل طلبات “ديليفري”، ليصدم به في أحد شوارع شعبيات بيروت، مما أدى إلى تجمهر المارّة حوله.

وأصيب عامل التوصيل برضوض وكسور في أنحاء متفرقة من جسده؛ جراء ارتطامه بمركبة الرحباني.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية على “فيسبوك”، لحظة ارتطام عامل الديليفري بمركبة الرحباني، بينما كان يقود العامل دراجته النارية ليتفاجأ بمركبة نجل الفنانة فيروز، حيث ارتطم بمقدمتها وسقط على الأرض.

وهرع المواطنون الذين كانوا في الجوار إلى إنقاذ العامل ونقله إلى أقرب مستشفى، فيما وجهوا انتقادات إلى الرحباني لما قالوا إنه قيادته بعكس السير.

ورفض الرحباني بادئ الأمر النزول من مركبته للاطمئنان على العامل، لكنه خرج ليفعل ذلك بعد الانتقادات التي وجهها له المتجمهرون في المنطقة، وفقًا للصفحة ذات الانتشار الواسع في لبنان.

ولم تذكر الصفحة ما إذا كانت الشرطة قد فتحت تحقيقًا بالحادث، وما كان مصير “نجل فيروز”.