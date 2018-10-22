آمال ماهر تظهر من جديد بعد شائعات عن اختفائها قسرًا

سخرت الفنانة المصرية، آمال ماهر، من شائعات اختفائها، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة مؤخرًا.

وتم تداول تلك الشائعات بعد إغلاق الفنانة هاتفها، وعدم تفاعلها مع حساباتها الشخصية بمواقع التواصل، حيث كان آخر ظهور لآمال ماهر يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عندما اكتفت بالقول: “صباح الخير، صباح المحبة”.

ونشرت ماهر، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر” قالت فيها: “وحشتوني كتيييييير بطمنكوا عليا أنا كويسة وبخير الحمد لله..اختفاء إيه اللي بتقولو عليه”.

وحشتوني كتيييييير بطمنكوا عليا انا كويسه وبخير الحمد لله ….. اختفاء ايه الي بتقولو عليه ???????????????? — Amal Maher (@amalmaher) October 22, 2018

وكان نقيب الموسيقيين المصري، هاني شاكر، أكد في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” سابقًا أن آمال ماهر في رحلة استجمام مع نجلها، مشيرًا إلى أنها تريد الابتعاد عن الضغوط الفنية والحياتية خلال الفترة الحالية.

وأوضح هاني أن كل الأنباء التي ترددت عن اختفاء آمال غير صحيحة، طالبًا من المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياة الفنانين.