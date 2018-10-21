حقيقة وفاة المعلق الرياضي السوري جوزيف بشور

نفت عائلة المعلق الرياضي السوري جوزيف بشور، الأخبار المتعلقة بوفاته صباح اليوم الأحد في دمشق.

وتعرض بشور الأسبوع الفائت لنزيف دماغي أسعف على إثره لمستشفيات طرطوس قبل أن ينتقل لإكمال العلاج في دمشق.

وأشارت العائلة أن حالة بشور الصحية جيدة وهو يخضع لجلسات علاج فيزيائي.

وبدأ بشور عمله المهني كمذيع في إذاعة صوت الشعب، ثم أصبح مشرفا على البرامج الرياضية في الإذاعة ثم في التلفزيون السوري.

كما عمل معلقاً على لقاءات منتخب نسور قاسيون وعلى العديد من المباريات في الدوري السوري.

واختير جوزيف بشور عضوا في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السوري.

واشتهر بشور بعبارة “زميل وجيه” ودائما كان يرددها في بداية أي كلام مع المعلق الرياضي السوري وجيه شويكي ليرد عليه الأخير بعبارة “نعم زميل جوزيف”.

وأنشأ نشطاء سوريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة ساخرة تحمل اسم “زميل وجيه :نعم زميل جوزيف”.

وقال بشور عن رأيه بصفحة “زميل وجيه نعم زميل جوزيف” أنه يتابعها بشكل مستمر ويعتبرها ظريفة ولاتسيء لأحد.

أجمل عبارة قالها

اعتبر جوزيف بشور أن عبارة “حلوين شبابنا اليوم” من أحلى الجمل التي قالها أثناء تعليقه، والمقصود بكلمة شبابنا فريق المنتخب السوري لكرة القدم.

المعلقون المفضلون

كشف جوزيف بشور في حديث إذاعي عام 2016 أن المعلقين المفضلين عربياً لديه هم رؤوف خليف و عصام الشوالي، مؤكداً أن المعلق السوري لا يقل شيئاً عن المعلق العربي.

الفريق المفضل

قال بشور أن فريقه المفضل على مستوى الأندية هو برشلونة ويعشق ليونيل ميسي وفي كأس العالم يشجع الفريق الأرجنتيني.