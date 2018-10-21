شاهد ماذا فعلت زوجة أحد أشهر تجار المخدرات في العالم (صور)

في الوقت الذي ينتظر فيه خواكين غوزمان لويرا رئيس منظمة “كارتل سينالوا” لتجارة المخدرات في المكسيك، موعد محاكمته في الولايات المتحدة، تفاخرت زوجته بأموالها ومقتنياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مفارقة لفتت أنظار المتابعين.

ويقبع لويرا في سجن أمني أمريكي، وهو واحد من أشهر تجار المخدرات في العالم وليس فقط في المكسيك، وسيُحاكم في محكمة اتحادية في مدينة “بروكلين” الأمريكية أوائل الشهر المقبل، وذلك على خلفية قضايا قتل وغسيل أموال واتجار بالمخدرات.

وفي عالم مواز، تواصل زوجته إيما كورونيل التي فازت بسباق، بلقب ملكة جمال المراهقين في أمريكا، نشر صورها الخاصة عبر مواقع التاوصل الاجتماعي، مجتذبة أنظار آلاف المتابعين.

وغالبًا ما تبرز الصور التي تنشرها كورونيل مظاهر الثراء، وكذلك أنواع الألبسة الباهظة، إضافة لنشر صور خاصة لها مع طفلتيها التوأمين.