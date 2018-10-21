السعودية تعلن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمطار الرياض

نشرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن المملكة أعلنت عن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة؛ لجذب مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي.

وتركز المنطقة التي تقع بمطار الملك خالد في الرياض، على الأنشطة اللوجستية المتكاملة وتتمتع بلوائح وقواعد خاصة بهدف جذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات للمملكة.

وكشفت الهيئة العامة الاستثمار عن حدوث زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بنسبة تتجاوز أكثر من 90%.

وأكدت أنها اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودي، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الدول المستثمرة بالسوق السعودي منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثمارًا بالمملكة بريطانيا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن النشاط الخدمي استحوذ على 76% من اجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصًا، وبنسبة زيادة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40% بعدد 35 ترخيصًا، وبزيادة بلغت قيمتها 13% للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصًا، وذلك عن الفترة نفسها في العام 2017.