محمد رشاد ومي حلمي آخرهم.. مشاهير انفصلوا قبل حفل الزفاف بساعات

لم يكن انفصال المطرب الشاب محمد رشاد عن الإعلامية مي حلمي قبل ساعات من حفل زفافهما الأول من نوعه الذي صدم الجماهير في الوطن العربي ومتابعي العروسين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل سبقهما عدد كبير من النجوم والمشاهير.

آخر هؤلاء المشاهير، الفنانة ناهد السباعي حفيدة الفنان الكبير فريد شوقي، التي انفصلت قبل ساعات من عقد قرانها دون إبداء أسباب، ما مثل صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها وسط حالة من انتشار الشائعات قبل أن تحسمها.

كما سبق الواقعتين عدد كبير من الوقائع التي انفصل فيها نجوم ومشاهير قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأخيرة للزواج وإقامة حفل الزفاف.

وفي التقرير التالي يرصد “إرم نيوز” وقائع انفصال المشاهير قبل عقد القران أو إقامة حفل الزفاف، وأحدث ضجة في الساحة الفنية وبين الجماهير وعلى مواقع “السوشيال ميديا”.

محمد رشاد ومي حلمي

آخر تلك الوقائع انفصال المطرب الشاب محمد رشاد عن الإعلامية مي حلمي قبل ساعات من حفل زفافهما الذي كان مقررًا إقامته بعد ساعات في فندق “مينا هاوس” بمنطقة الأهرامات.

وعن أسباب الانفصال تحفظ كل منهما حفاظًا على مشاعر الآخر.

ناهد السباعي ومحمد عبدربه

كذلك انفصلت الفنانة ناهد السباعي قبل أيام، عن زوجها رجل الأعمال محمد عبدربه قبل ساعات من حفل زفافهما، وأثارت حالة جدل واسعة عبر صفحتها الشخصية بموقع “انستغرام”، بعد نشرها صورًا من حفل عقد قرانها، والتي اكتفت بالصور التي تجمعها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وعائلتها فقط، بينما قامت بحذف صور زوجها وعائلته.

وعلقت الفنانة ناهد السباعي على انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد عبدربه، قبل إتمام حفل زفافهما، وقالت في لقاء ببرنامج MBC Trending : “مفيش نصيب، الإنسان يكتشف أنه أخطأ في اختياراته، لذلك يجب التراجع عن هذه القرارات في الوقت المناسب”.

دنيا عبدالعزيز

وكشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن انفصالها عن زوجها قبل ساعات من حفل الزفاف، خلال لقائها ببرنامج “عقارب الساعة” الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح، المذاع على فضائية “النهار”، متابعة: “حياتي العاطفية لم تؤثر على حياتي العملية، وخاصة بعد انفصالي عن خطيبي؛ بسبب عدم التوافق بيني وبينه، على الرغم من أننا ارتبطنا بعد قصة حب، وتم عقد القران، وسبب الانفصال ليس له علاقة بالخيانة”.

أسما شريف منير ومحمود حجازي

واختارت أسما شريف منير حسابها على موقع “تويتر”، لتعلن خبر الانفصال رسميًا عبر تغريدة قالت فيها: “Single mom all over again محصلش نصيب، الحمد لله، له حكمة في كل شيء، بس عمري ما هتعقد برضه، كلي أمل”.

جاء ذلك بعد دقائق قليلة من احتفال الفنان محمود حجازي بزفافه الأسطوري ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “أبو العروسة”، إذ صدمته خطيبته الحقيقية أسما ابنة الفنان شريف منير رسميًا بفسخ الخطوبة، وحذفت كل الصور التي جمعتهما على صفحتها في “انستغرام” و”فيسبوك”.

ريم البارودي وأحمد سعد

انفصلت الفنانة ريم البارودي بشكل نهائي عن الفنان أحمد سعد قبل ساعات من اقتراب زواجهما الرسمي، مؤكدة أنها لن تعود إليه مرة ثانية، وأنهما لا يصلحا سوى أن يكونا أصدقاء فقط، وذلك بعد فسخ خطبتهما 5 مرات متتالية.

رنا سماحة وعازف الكمان أحمد مختار

بعد أقل من مرور شهر على إعلان الفنانة الشابة رنا سماحة، خبر خطبتها على عازف الكمان أحمد مختار، فاجأت “رنا” الجمهور بخبر فسخ خطبتهما، مكتفية بقول إن “كل شيء قسمة ونصيب”، ليرد عليها أحمد قائلًا: “ربنا يكرمك ويسعدك”.

محمد عساف والإعلامية لينا قشاوي

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف نجم برنامج “أرب آيدول”، انفصاله عن خطيبته الإعلامية لينا قشاوي، في سرية تامة، فبراير الماضي.

المذيعة المغربية مريم سعيد

عاشت الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج “ET بالعربي”، حالةً من الإحباط والصدمة، بعد أن أعلنت إلغاء حفل زفافها على خطيبها الأمريكي مغربي الأصل “كريم ظريف” قبل يومين من إقامة الحفل، لأسباب غامضة لا يوجد تفسير أو مبرر لها.

ونشرت المذيعة صورةً على صفحتها عبر “انستغرام” جاء فيها: “الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميًا.. الحمد لله على قضائه وقدره.. على نياتكم ترزقون”.

وكانت سعيد قد أرسلت رسالة عبر الواتس آب قبل أيّامٍ، تعتذر فيها عن تأجيل الزفاف، تضمّن نصّها: “أعزّائي وأصدقائي، مع الأسف الشديد، أعلن تأجيل عرسي يوم 7 أبريل؛ بسبب الوضع الصحي لوالدي الذي تدهورت صحّته في اليومين الماضيين، آملين من العزيز الحكيم أن يشفيه.. المرجو الدعاء وتقبلوا اعتذاري. مودتي”.

مايلي سايرس

وانفصلت النجمة العالمية مايلي سايرس البالغة من العمر 25 عامًا عن خطيبها الممثل ليام همسوورثLiam Hemsworth البالغ من العمر 27 عامًا بعد تحديد حفل زفافهما، والسبب يعود إلى أن هذا الأخير يريد الاستقرار والزواج وإنجاب الأطفال، بينما سايرس تجد هذا الموضوع ليس من أولوياتها.

وبعد كل ما حصل، قامت مايلي بمحو صورها مع ليام عبر حسابها على “انستغرام”، كما أنها غادرت منزل ماليبو التي كانت تعيش فيه مع خطيبها، هذا ولم تعد تضع خاتم الخطوبة في يدها.