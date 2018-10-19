وفاة الفنان السوري توفيق العشا بعد معاناة مع المرض

توفي الفنان السوري توفيق العشا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز السبعين عامًا في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق، إثر معاناة مع المرض.

ونعى فنانون سوريون زميلهم الذي رحل بعد رحلة فنية طويلة في السينما والدراما التلفزيونية والأعمال المدبلجة، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” نبأ وفاته.

سيرة فنية حافلة

كان للعشا حضور في المسلسلات السورية خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات ومن الأعمال التي شارك فيها الحب والشتاء وسيرة بني هلال وتلفزيون المرح وحارة نسيها الزمن إضافة إلى اشتراكه الدائم في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة.

كما شارك في عدة مسرحيات وأفلام منها مسرحية “حفلة سمر”، “من أجل 5 حزيران”، “لا تسامحونا” و”فرح الشوك”، وفيلم “أبو عنتر بوند” و”أيام في لندن” وغيرها.

وتراجع حضور العشا الفني في تسعينيات القرن الماضي مع عدد قليل من الأدوار التي أداها بأعمال مثل السنوات الصعبة ويوميات مدير عام وكان مسلسل بهلول أعقل المجانين من آخر الأعمال التي شارك بها، ليدخل بعدها في مرحلة المرض التي انتهت بوفاته عن عمر ناهز سبعين عامًا.