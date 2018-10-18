مصر تحكم بالمؤبد على أفراد عصابة لتهريب المهاجرين

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق التشكيل العصابي الذي تخصص في تهريب الشباب بطريقة غير شرعية.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارها بسجن 5 متهمين بالمؤبد، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تهريب الشباب بطريقة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وأفادت التحريات أن التشكيل قام بتهريب العشرات من الشباب راغبي السفر إلى الخارج، حيث أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة، التي أصدرت حكمها الآنف.

وفي وقت سابق اليوم الخميس وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين بقيمة 135 مليون يورو لخلق فرص عمل للشباب لإثنائهم عن السفر بطرق غير شرعية إلى أوروبا.

وتعاني مصر من زيادة معدلات الهجرة الشرعية خلال السنوات الأخيرة والتي تسببت في مصرع عشرات الشباب كان آخرها عثور قوات حرس الحدود الليبية على جثامين مصريين شبه متحللة في منطقة الجغبوب، وإنقاذ دورية ليبية 282 مهاجرًا غير شرعي، فى عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، أغلبهم من المصريين.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

وكانت السلطات الليبية، طالبت مصر ودول الجوار، تشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير الشرعية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.