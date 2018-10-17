رجل فقد طفله بالمطار ووجده في مكان غير متوقع (صور وفيديو)

في حادثة صادمة، أظهرت كاميرات المراقبة داخل إحدى المطارات في جنوب الصين، رجلًا مذعورًا يبحث عن طفله، ويسأل “أين ابني”، بعد أن فقده عندما ابتعد عنه قليلًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأثناء بحث الأب الذي لم يُذكر اسمه، خرج طفله الذي لا يتعدى عمره 5 سنوات، سالمًا على الحزام الناقل للأمتعة، حيث أظهر تصوير طاقم أمن المطار، تسلله داخل جهاز الأشعة السينية.

وكانت امرأة صينية تسللت جهاز كاشف الأمتعة في مطار بالصين، خلال الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة في فبراير الماضي، وذلك لرفضها إدخال حقيبة يدها بدونها، لاحتوائها على مقتنيات ثمينة، لتترك موظفي الأمن آنذاك في حالة صدمة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أُصيب طفل بعد تسلّقه حزام الأمتعة بمطار أوكلاند الدولي في نيوزيلندا.

وبحسب خبراء الأشعة، تُنتج ماسحات المطارات، إشعاعات مؤينة، مُنخفضة الكثافة، ولا تُسبب أي تأثير على جسم الإنسان.