نادين خوري تعلق على التحكيم بمهرجان الإسكندرية (فيديو إرم)

وصفت الفنانة السورية نادين خوري مشاركتها في لجنة تحكيم الفيلم العربي ضمن مسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بأنها “مهمة شاقة”.
وقالت خوري إن “لجنة التحكيم بذلت جهودًا كبيرة لتكون منصفة من أجل جميع المشاركين وتقديرًا لجهودهم”.
كما تحدثت عن دور خبرتها الطويلة في التمثيل بإبداء الرأي، كاشفة عن بعض التفاصيل أثناء التصويت على الأعمال المشاركة في المسابقة، إذ يحمل”دمشق حلب” بصمات المخرج باسل الخطيب وبطولة الفنان دريد لحام إضافة إلى القصة التي يتحدث عنها والترميز وغير المباشرة في حديثه عن الواقع.
كما تحدثت عن فيلم “أمينة” من إخراج أيمن زيدان الذي تم عرضه في المهرجان وتؤدي نادين خوري بطولته بشخصية “أمينة”.