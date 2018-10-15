صادرات نفط إيران تواصل الانخفاض مع اقتراب العقوبات الأمريكية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، اليوم الإثنين، إن بلاده مازالت تستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تمامًا، ولا تتوقع أن يكون لإعادة فرض العقوبات على طهران في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أثر سلبي على السوق؛ لأنها تتلقى إمدادات جيدة ومتوازنة.

وأبلغ بريان هوك الصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيراني يجب ردعه، وأن الجهود الأوروبية لإنشاء آلية خاصة للتجارة مع طهران لن تجد طلبًا عليها؛ لأن أكثر من 100 شركة أجنبية أعلنت عزمها الانسحاب من إيران.

وفي ذات السياق، ذكرت بيانات خاصة بالناقلات ومصدر بالقطاع أن تركيا وإيطاليا هما آخر مشترين للخام الإيراني خارج الصين والهند والشرق الأوسط، في مؤشر جديدة على أن الشحنات تتأثر كثيرًا بالعقوبات الأمريكية الوشيكة.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.33 مليون برميل يوميًا منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول إلى الهند والصين وتركيا والشرق الأوسط. ولم تظهر أي سفن تنقل النفط الإيراني إلى أوروبا.

غير أن مصدرًا بالقطاع يتتبع الصادرات قدر الشحنات عند 1.5 مليون برميل يوميًا بما يشمل سفنًا لم تظهر على نظام التتبع بالأقمار الصناعية ايه.آي.اس، من بينها ناقلة محملة بمليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.

ويقل ذلك عن 2.5 مليون برميل يوميًا على الأقل في أبريل/ نيسان، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران ويعيد فرض العقوبات.

وتبرز الأرقام أيضًا استمرار الانخفاض من مستوى 1.6 مليون برميل يوميًا المسجل في سبتمبر/ أيلول.