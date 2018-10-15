وفاة الفنان المصري أحمد عبدالوارث

توفى صباح اليوم الاثنين الفنان المصري أحمد عبدالوارث عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض ودخوله أحد المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية منذ أسابيع.

وقال الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن الفنان “تواجد في مستشفى وادي النيل بمنطقة حدائق القبة؛ إثر أزمة صحية طارئة، ليتوفى صباح اليوم الاثنين”.

ودخل “عبدالوارث” المستشفى منذ عدة أيام إثر تعرضه للإغماء في منزله بشكل مفاجئ، ليتم نقله للمستشفى، إذ تبين أنه يعاني من الضغط والسكري.

وأوضح زكي أن أسرة عبدالوارث “لم تحدّد حتى الآن موعد تشييع الجثمان أو العزاء”، مشيرًا إلى أنهم “يعكفون على إنهاء الإجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفى”.

يذكر أن الراحل أحمد عبدالوارث شارك في آخر ظهور فني له، بمسلسل “أرض جو” بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.